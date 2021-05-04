СК задержал подозреваемых в гибели людей при пожаре в отеле Москвы

https://static.news.ru/photo/816f92a4-ad74-11eb-b6c9-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России/ТАСС

Следственные органы задержали двоих подозреваемых после гибели людей в результате пожара в московской гостинице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного СУ СК Юлию Иванову.

В порядке статьи 91 УПК РФ задержана генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля 1979 года рождения, — отметила представитель ведомства.

Иванова уточнила, что в отношении фигурантов скоро будет избрана мера пресечения.

Ранее стало известно, что в результате пожара в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы пострадали десять человек, в том числе двое детей. У всех пострадавших отравление продуктами горения. Три человека находятся в реанимации. Всего из огня спасатели вывели 305 человек, из них 114 детей.

Возгорание произошло в 03:27 мск. Огонь вспыхнул в пятиэтажном здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице. Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности. Во время пожара здание было сильно задымлено. Некоторые постояльцы просили помощи из окон. В 04:30 огонь был ликвидирован.

По данным МЧС, горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. Сообщалось, что при тушении были обнаружены тела трёх погибших.