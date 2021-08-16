СК вызвал директора колледжа из-за поста про Александра Невского

Директора Новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова вызвали в региональное управление Следственного комитета из-за поста в соцсетях об Александре Невском. Об этом руководитель образовательного учреждения сообщил в Facebook.

Внимание СК привлекло июньское высказывание Чернышова по поводу переименования площади Свердлова в площадь Александра Невского. Он заявил, что выбор между предложенными именами — это «выбор между террористом и коллаборационистом». Также директор колледжа назвал образы указанных исторических лиц плодом фантазий советских пропагандистов.

До прошлой недели я совершенно искренне думал, что если ты не занимаешься политикой и не трогаешь нашу одну из последних скреп — ВОВ, то, в общем, ты никому и не интересен. Но нет, налицо охранительное стремление к всеядности и всеохватности, что осознавать довольно прискорбно. Ровно как и то, что нас вынуждают рассуждать об истории в терминах «оскорбление», «неуважение», «унижение», — но в истории нет таких терминов, и я, естественно, бесконечно далёк от их применения, — рассказал Чернышов.

Директор добавил, что думал, сообщать ли о случившемся, прежде чем решился это сделать.

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