https://static.news.ru/photo/0dfd4828-386f-11ea-9710-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Следственный комитет выясняет обстоятельства экстренной посадки на недостроенную полосу самолёта Sukhoj Superjet 100 в Домодедово.

Как сообщили в пресс-службе СК на транспорте, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, по результатам работы которой будет принято процессуальное решение. По одной из версий, причиной инцидента могла стать ошибка экипажа в условиях плохой видимости.

Ранее NEWS.ru писал, что самолёт, принадлежащий авиакомпании «ИрАэро», следовал по маршруту Сабетта — Москва. В 14 часов 20 минут лайнер приземлился на недостроенную взлётно-посадочную полосу. В результате посадки никто из пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.