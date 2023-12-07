СК возбудил уголовное дело после самоубийства школьника в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело девятиклассника, совершившего суицид, нашли в квартире в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». По данным издания, Следственный комитет Колпинского районна возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Как сообщает издание, в полицию позвонила мать подростка накануне около 15:00. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка. Оперативники изъяли интересующие следствия предметы.

По информации издания, родителям погибшего 15-летнего мальчика пришлось дважды звонить в правоохранительные органы, поскольку тело школьника до полуночи не увозили в морг для осмотра. Известно, что семья у ребенка полная и на учете не состоит.

Ранее в Якутии возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после самоубийства девочки-подростка. Тело погибшей нашли в общежитии педагогического колледжа.

До этого в Свердловской области было найдено тело 16-летней девочки, которая перед смертью написала шуточный пост в социальных сетях. Школьница просила не насиловать ее и не убивать. Девятиклассницу из Каменска-Уральского обнаружили мертвой в овраге на лесополосе. На ее теле не было следов насильственной смерти, подросток мог скончаться от передозировки наркотиков.