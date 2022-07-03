СК возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ завели уголовное дело по результатам обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Протокол составили по нескольким подпунктам статьи 105 (убийство) Уголовного кодекса России. В Telegram-канале комитета уточнили, что в результате ракетного удара по Белгороду погибли три человека, еще двое числятся без вести пропавшими, другие четыре мирных жителя получили ранения.

ГСУ СК России по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории города Белгорода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — сказано в сообщении.

Помимо этого, сотрудники СК отметили, что в ходе обстрела повреждения получили 39 частных и 11 многоквартирных домов, при этом одно домовладение было полностью разрушено.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех погибших по итогам обстрела Белгорода со стороны ВСУ минувшей ночью. Он уточнил, что ранены еще четверо, всем им оказывается посильная помощь, пока не требуется их транспортировка в Москву.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков доложил, что по жилым кварталам Курска и Белгорода ночью был нанесен удар начиненными взрывчаткой беспилотниками Ту-143 и ракетами «Точка-У» с запрещенными кассетными боеприпасами. По данным ведомства, российская система ПВО уничтожила в воздухе все три запущенных снаряда.