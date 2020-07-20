СК возбудил уголовное дело после обнаружения чемодана с трупом женщины

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК РФ, дело возбуждено по статье «Убийство».

В настоящее время следователи и криминалисты Подмосковья осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Также была назначена медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы для установления личности погибшей.

Тело неизвестной женщины в чемодане 18 июля 2020 года обнаружили под Сергиевым Посадом в селе Абрамцево (Подмосковье). Труп нашли в лесу. Он лежал примерно в 300 метрах от станции Радонеж. По мнению медиков, на теле покойной не было следов насильственной смерти. Эксперты считают, что смерть произошла около трёх месяцев назад.

Ранее NEWS.ru писал, что в подмосковном Голицыно местный житель убил свою супругу. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сбил и переехал женщину на автомобиле. После того как он обнаружил, что женщина ещё подаёт признаки жизни, злоумышленник переехал её повторно. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.