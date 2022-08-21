СК возбудил уголовное дело после гибели Дарьи Дугиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По факту гибели журналистки, политолога Дарьи Дугиной возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное общеопасным способом), сообщила пресс-служба Следственного комитета. Согласно предварительной версии, девушка ехала на своем автомобиле, на котором установили взрывное устройство, сдетонировавшее во время движения.

Инцидент произошел накануне вечером в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы, когда дочь философа Александра Дугина ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser. На полном ходу движения машины сработало взрывное устройство, затем произошло возгорание. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку.

Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина, — говорится в сообщении СК.

В настоящее время криминалисты и следователи ГСУ СК России по Московской области с участием коллег из ГУК СК России и специалистов-взрывотехников продолжают осмотр места происшествия. По результатам мероприятий будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая, молекулярно-генетическая. Следствие отрабатывает все возможные версии совершения преступления.

В СМИ называют произошедшее покушением. Согласно одной из версии, взрыв автомобиля — это попытка убить не саму журналистку, а ее отца, философа Александра Дугина, считающегося идеологом русского мира.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин указал на виновников смерти дочери известного философа. Он обвинил украинское руководство и назвал ответственных террористами. Он выразил семье погибшей свои соболезнования и назвал Дарью Дугину «настоящей русской девушкой».

Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «дал добро» на убийство дочери философа. Он добавил, что взрыв автомобиля Дугиной похож на те, что Киев устраивал в Донбассе. Он напомнил про убийство бывшего главы ДНР Александра Захарченко.