СК возбудил дело по факту массовых казней в ВОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовых казней в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Речь идёт о расстреле нацистами и их пособниками мирных жителей Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Доследственная проверка, о которой сообщалось ранее, проводилась на основании представленных УФСБ России по Орловской области рассекреченных материалов. В результате было возбуждено уголовное дело, сейчас продолжается проведение необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее ФСБ рассекретила имена украинцев, руководивших казнями мирных жителей на оккупированной захватчиками орловской земле. Уточняется, что каратели не щадили даже грудных детей, а также стариков и женщин.

Среди материалов есть протоколы допроса Александра Родина, который служил в карательном отряде «Украинская компания». Согласно его показаниям, он собственноручно убил семь человек, среди которых трое детей в возрасте до 10 лет.

Оккупация Орловской области нацистами в ВОВ продолжалась с октября 1941 года по август 1943 года. За это время, по неполным данным, гитлеровцами было убито свыше 80 тысяч мирных жителей. Свыше 200 тысяч человек были угнаны на каторгу в Германию.