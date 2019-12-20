https://static.news.ru/photo/fa492e96-241e-11ea-b15a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения подростками сотрудников полиции в городе Апатиты Мурманской области. Подросткам грозит до пяти лет тюрьмы.

Правоохранительные органы увидели в случившемся признаки преступления, предусмотренного статьёй о применении в отношении представителей власти насилия, не опасного для жизни и здоровья, сообщается на сайте регионального следственного управления.

Как писал NEWS.ru, рядом с Дворцом культуры в Апатитах произошла массовая драка между школьниками и сотрудниками полиции. Стражи порядка получили серьёзные травмы.

Подростки шумели на площади после дискотеки. На место приехали сотрудники полиции, от которых несовершеннолетним удалось «отбиться». Позже к месту потасовки прибыло подкрепление. Подростки повалили и стали пинать одного из силовиков. Второго несколько раз ударили по голове. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Представители правоохранительных органов нашли нападавших.