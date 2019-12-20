Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения подростками сотрудников полиции в городе Апатиты Мурманской области. Подросткам грозит до пяти лет тюрьмы.
Правоохранительные органы увидели в случившемся признаки преступления, предусмотренного статьёй о применении в отношении представителей власти насилия, не опасного для жизни и здоровья,
Как писал NEWS.ru, рядом с Дворцом культуры в Апатитах произошла массовая драка между школьниками и сотрудниками полиции. Стражи порядка получили серьёзные травмы.
Подростки шумели на площади после дискотеки. На место приехали сотрудники полиции, от которых несовершеннолетним удалось «отбиться». Позже к месту потасовки прибыло подкрепление. Подростки повалили и стали пинать одного из силовиков. Второго несколько раз ударили по голове. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения. Представители правоохранительных органов нашли нападавших.
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