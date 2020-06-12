СК возбудил дело после гибели на пожаре двух детей в Костромской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре в частном доме в Костромской области.
Как
Многодетная семья, в которой воспитывались погибшие 6-летняя девочка и 4-летний мальчик, состояла на учёте органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — цитирует сообщение агентство.
В управлении СК по региону добавили, что родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Надзорное ведомство проверит работу органов системы профилактики, выяснит условия жизни и воспитания детей в пострадавшей семье.
Как писал NEWS.ru, сотрудники МЧС РФ зафиксировали увеличение числа пожаров с начала введения в стране режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Число погибших в пожарах с 15 марта по 20 апреля выросло на 7% по сравнению с таким же периодом прошлого года. За период самоизоляции в результате пожаров погибли 809 россиян, из них 39 — дети.
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