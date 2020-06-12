СК возбудил дело после гибели на пожаре двух детей в Костромской области

https://static.news.ru/photo/b124cc88-adb3-11ea-8917-fa163e074e61_660.jpg Фото: kostroma.sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре в частном доме в Костромской области.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по региону, пожар двухквартирном доме на улице Центральной посёлка Маяк Вохомского района, где проживали две многодетные семьи. Отмечается, что в одной из семей шестилетняя девочка и четырехлетний мальчик не успели покинуть горящий дом.

Многодетная семья, в которой воспитывались погибшие 6-летняя девочка и 4-летний мальчик, состояла на учёте органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — цитирует сообщение агентство.

В управлении СК по региону добавили, что родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Надзорное ведомство проверит работу органов системы профилактики, выяснит условия жизни и воспитания детей в пострадавшей семье.

Как писал NEWS.ru, сотрудники МЧС РФ зафиксировали увеличение числа пожаров с начала введения в стране режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Число погибших в пожарах с 15 марта по 20 апреля выросло на 7% по сравнению с таким же периодом прошлого года. За период самоизоляции в результате пожаров погибли 809 россиян, из них 39 — дети.