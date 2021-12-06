СК возбудил дело по факту вынужденной посадки обледеневшего лайнера S7

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Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после инцидента с обледенением самолёта авиакомпании S7, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СК РФ. Воздушное судно 2 декабря, выполняя рейс Магадан — Новосибирск, совершило вынужденную посадку в аэропорту Иркутска.

Следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России по факту авиаинцидента, произошедшего с самолётом Airbus 321, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Как поясняется, в ходе проверки следователи установили, что при вылете отмечалось сильное обледенение лайнера, также во время полёта отказали приборы указателей скорости и высоты.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Сети появилась запись переговоров пилота обледеневшего лайнера S7 с землёй. Экипаж, начав испытывать проблемы с управлением воздушным судном, сообщил диспетчерам о «сильнейшем обледенении».

Как сообщалось, проблемы с управлением начались, когда лайнер был переведён в режим «директ» автопилота. Судно начало сильно раскачиваться, а скорость стала колебаться. Система самолёта подала сигнал «опасность сваливания», уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В итоге от раскачки самолёт потерял 2,7 метра высоты.

На борту судна находились 202 пассажира. Позже они рассказали, что никто не паниковал. Отмечается, что избежать трагедии удалось именно благодаря правильным действиям пилота.