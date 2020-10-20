СК возбудил дело по факту ограбления сына редактора Cosmopolitan

https://static.news.ru/photo/af58a71c-12df-11eb-a0a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело возбуждено по факту ограбления в Москве сына редактора сайта Cosmopolitan Екатерины Великиной.

По словам источника в правоохранительных органах, дело открыто по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

В сентябре Великина сообщила в соцсетях, что её сын курил на улице, когда рядом с ним притормозил автомобиль ДПС, из которого вышел полицейский. По словам женщины, подросток испугался и побежал, однако его остановили и, пригрозив «постановкой на учёт», отобрали восемь тысяч рублей, которые молодой человек должен был отдать репетитору, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая и модель Виктория Боня рассказала, как дважды стала жертвой грабителей во Франции. По словам девушки, она не хотела никому сообщать о происшествии, однако информация уже успела попасть во французскую прессу. При этом поделились подробностями и снимками ограбления собственные соседи Бони, которые просто наблюдали и фотографировали происшествие.