СК возбудил дело о надругательстве над заключённым в Саратове

После появления видеозаписи, на которой заключённого пытают и насилуют в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове, СУ СК по Саратовской области возбудило уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершённых группой лиц по предварительному сговору, говорится на сайте ведомства. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

В СК сообщили , что произошедшее расследует следственная группа с участием криминалистов. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательства.

Видеоархив пыток и изнасилований заключённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Ролики предоставил программист и бывший заключённый ОТБ-1 в Саратове, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам.

На кадрах запечатлено, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают, совершают в отношении них cексуальное насилие. По словам Оcечкина, ролик снят 25 июня 2020 года. Он рассказал, что в учреждениях ФСИН работают «зондеркоманды негласных агентов ФСБ и ФСИН, которые по заданию кураторов пытают и насилуют заключённых и сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы, которые им выдают для съёмок этих истязаний». Он рассказал, что «пыточная» работает по договорённости с ФСБ и в неё этапируют людей со всей страны формально по медицинским причинам. По его словам, пытают в заведении тех, кто интересен для дачи показаний против видных чиновников, оппозиционеров или миллиардеров, а также богачей для вымогательства, «смотрящих» или по заказу «с воли».

После появления ролика пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о произошедшем, но необходимо сначала всё проверить. По его словам, если подлинность материалов подтвердится, это повод для разбирательства.