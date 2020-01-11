https://static.news.ru/photo/d8768ffc-3562-11ea-ba07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов сообщил, что в крушении самолета SSJ 100 в аэропорту Шереметьево виноват командир экипажа Денис Евдокимов.

Евдокимов своими действиями, как установили наши сотрудники, создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна, — объяснил Краснов в интервью газете «Коммерсант».

Представитель СК подчеркнул, что подобные посадки не предусмотрены не только для SSJ, но и, например, для Boeing и Airbus, поэтому вина за случившееся лежит на пилоте. Евдокимов сейчас с адвокатом знакомится с материалами дела.

В аэропорту Шереметьево 5 мая аварийно приземлился и загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот». На борту лайнера, следовавшего из Москвы в Мурманск, находились 78 человек. По данным СК, в результате ЧП погиб 41 человек, в столичные больницы доставлены шесть человек.

Как писал NEWS.ru, командир самолёта Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов рассказал, что рейс начался в штатном режиме, однако после взлёта в воздушное судно ударила молния. Пилот также подчеркнул, что при посадке скорость была обычной.