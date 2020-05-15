СК установил автора фейка о продаже масок из гумпомощи Китая

https://static.news.ru/photo/d8121074-9b40-11ea-9c31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи установили подозреваемую в распространении данных о продаже защитных медицинских масок из китайской гуманитарной помощи. Ею оказалась 38-летняя жительница Москвы.

Как отметили в СК, злоумышленница сообщила недостоверную информацию о том, что маски, реализуемые в магазинах, должны раздаваться бесплатно, поскольку являются частью гуманитарной помощи КНР. Автор в доказательство своей версии на видеозаписи продемонстрировала этикетку с надписью на китайском языке — как подтверждение, что якобы маска не предназначена для перепродажи.

Привлечённые следователями переводчики указали, что показанная в ролике маркировка сообщает лишь сведения о сертификации товара, отмечает «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура России признала недостоверной информацию о том, что коронавирусная инфекция создана для чипирования людей и «сокращения населения планеты».