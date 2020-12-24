СК требует арестовать пятерых националистов, обвиняемых в двойном убийстве

https://static.news.ru/photo/85c749e6-45c8-11eb-8f9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пятерых националистов требует арестовать Следственный комитет РФ по обвинению в убийстве двух человек.

По данным пресс-службы Басманного суда Москвы, ходатайство об аресте обвиняемых уже поступило. В нём следователь требует избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кайля Андрея, Хрулёва Павла, Хотулева Максима, Лысенко Александра и Гудилина Алексея, передаёт ТАСС.

Всем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что СК просит арестовать обвиняемых до 22 февраля 2021 года. Им предъявлены обвинения в убийствах двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды, совершённых организованной группой. По информации следователей, подтверждающие участие задержанных в преступлениях доказательства удалось собрать в рамках расследования убийства двух человек, видеозапись которого была распространена в Сети летом 2007 года. По данным СК, расправу над «инородцами» неонацисты совершили в апреле того же года в окрестностях подмосковного Королёва.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Басманный суд Москвы арестовал Семёна Токмакова, обвиняемого в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич, более известный как Тесак.