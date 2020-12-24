СК требует арестовать пятерых националистов, обвиняемых в двойном убийстве

Пятерых националистов требует арестовать Следственный комитет РФ по обвинению в убийстве двух человек.
По данным пресс-службы Басманного суда Москвы, ходатайство об аресте обвиняемых уже поступило. В нём следователь требует избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кайля Андрея, Хрулёва Павла, Хотулева Максима, Лысенко Александра и Гудилина Алексея,
Всем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что СК просит арестовать обвиняемых до 22 февраля 2021 года. Им предъявлены обвинения в убийствах двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды, совершённых организованной группой. По информации следователей, подтверждающие участие задержанных в преступлениях доказательства удалось собрать в рамках расследования убийства двух человек, видеозапись которого была
Ранее NEWS.ru писал о том, что Басманный суд Москвы арестовал Семёна Токмакова, обвиняемого в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич, более известный как Тесак.