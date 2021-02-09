СК требует ареста подозреваемого в избиении силовика на незаконной акции

За время пандемии коронавирусной инфекции число заболевших COVID-19 россиян превысило 4 млн. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 012 710 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 78 134 летальных исхода, выздоровел 3 516 461 человек, — говорится...