СК требует ареста подозреваемого в избиении силовика на незаконной акции

СК РФ требует ареста подозреваемого в избиении сотрудника полиции на незаконной акции в Москве. По данным оперативников, 22-летний Алексей Миляев несколько раз ударил силовика в центре столицы, попытавшись сорвать с него шлем, заявили в пресс-службе Пресненского суда мегаполиса. Накануне инстанция получила соответствующее ходатайство.
В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании в отношении Миляева Алексея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти»), меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 апреля 2021 года, — цитирует представителей суда ТАСС.
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