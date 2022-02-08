СК сообщил о новых фигурантах дела о гибели пациентов медцентра Петербурга

Три новых фигуранта появились в деле о гибели семи пациентов в Городском консультативно-диагностическом центре № 1 Санкт-Петербурга. Обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предъявлено двум заместителям главного врача и старшей медсестре медучреждения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте местного управления СК РФ.

В настоящее время двум заместителям главного врача данного центра <...> предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге арестовал Евгения Попова — главврача медицинского центра, в котором после гастроскопии умерли семь человек. Он пробудет в СИЗО до 26 марта.

По данным следствия, причиной отравления пациентов могло стать использование контрафактного бария. Всего в результате проведённой процедуры пострадали более 20 пациентов.

Позже Октябрьский районный суд арестовал заведующую клиники Елену Медведеву. Следователи считают, что женщина знала о том, что препарат не является лекарственным, однако медицинский персонал в клинике его использовал.

Под проверку также попало юридическое лицо, поставившее опасный материал в медцентр.