СК России предъявил обвинение экс-председателю Верховной рады Гройсману

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Владимир Гройсман

Следственный комитет России предъявил обвинения экс-председателю Верховной рады Владимиру Гройсману, сообщили в пресс-службе СК. По данным ведомства, он и еще несколько украинских чиновников поддержали решение о проведении в Донбассе «антитеррористической операции», повлекшей за собой гибель мирных жителей.

Предъявлены обвинения бывшему председателю Верховной рады Украины Владимиру Гройсману, бывшему министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, а также бывшему министру информационной политики Украины Юрию Стецю. Будучи членами Совета нацбезопасности и обороны Украины, они поддержали решение о проведении в Донбассе так называемой антитеррористической операции против мирного гражданского населения и приняли участие в руководстве указанной операцией, — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинения бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины за решение о начале операции в Донецкой и Луганской народных республиках. Как отмечается, принимаются меры по их розыску и аресту.

По данным российских следственных органов, с 2014 по 2019 год в результате их действий ранены и погибли свыше двух тысяч человек. Среди них, по данным СК РФ, 56 детей. Также было повреждено свыше 450 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.