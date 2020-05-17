СК России хочет возбудить дела в отношении семи судей

https://static.news.ru/photo/0c0bef4c-98eb-11ea-97d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит 27 мая представления руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении семи судей.

Рассмотрение представления председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Новосибирского областного суда Шатовкиной Риммы Викторовны по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ, состоится 27 мая, — говорится в сообщении на сайте коллегии.

Уточняется, что такие же представления будут рассмотрены в отношении ещё шести судей.

Санкция статьи предусматривает наказание за превышение должностных полномочий в виде штрафа, принудительных работ или лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее NEWS.ru писал, что квалификационная коллегия судей Москвы разрешила возбудить уголовное дело против судьи Кузьминского суда в отставке Руслана Якубаева. Таким образом удовлетворено представление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела против Якубаева по пункту «в» части 5 статьи 290 УК «Получение взятки в крупном размере».