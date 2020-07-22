СК РФ заявил отвод двум из четырёх адвокатов Фургала

https://static.news.ru/photo/8ae96488-cbe1-11ea-8e1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Следственный комитет России заявил отвод двум адвокатам бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по причине конфликта интересов. Ранее юристы Марина Горбачёва и Максим Самойлов представляли интересы дававшего показания против Фургала Николая Мистрюкова.

Защитники бывшего главы региона считают, что следствие ставит своей целью отстранить весь адвокатский корпус, чтобы договориться с обвиняемым о признательных показаниях, пишет «Коммерсант».

Мистрюков — бывший партнёр Фургала по бизнесу, он был задержан в 2019 году по обвинению в тех же двух заказных убийствах предпринимателей и одном покушении 15-летней давности, что инкриминируют Фургалу, и сначала не признавал своей вины. Горбачёва и Самойлов представляли его интересы на протяжении двух месяцев, после чего Мистрюков отказался от всех четырёх своих защитников в пользу назначенного адвоката, стал сотрудничать со следствием, признал вину и дал показания против других фигурантов.

По словам Горбачёвой, им не удалось наладить контакт с Мистрюковым и его супругой, которая и нанимала адвокатов, поэтому 9 июля, после задержания Фургала, они стали представлять его интересы.

О конфликте интересов Фургала и Мистрюкова заявил руководитель следственно-оперативной группы СКР Юрий Буртовой, формально участниками конфликта считаются адвокаты. Горбачёву, пишет издание, вызвали на допрос в качестве свидетеля, это сделал бывший начальник отдела СКР по Хабаровску Евгений Медведков, в случае отказа он пообещал доставить её в центральный офис СКР принудительно. Как пояснил председатель комиссии по защите прав адвокатов Адвокатской палаты Москвы Роберт Зиновьев, допрашивать адвоката в качестве свидетеля можно только по решению суда, и предположил, что Медведков либо не знаком с Уголовно-процессуальным кодексом, либо игнорирует нормы закона.

Зиновьев рекомендовал адвокатам обжаловать действия следствия в Басманном районном суде, но от защиты Фургала отказаться. Юристы решили проигнорировать вызов на допрос и дождаться решения следствия касательно отвода. Источник издания сообщил, что ранее Фургал сказал адвокатам, чтобы они организовали ему психиатрическую помощь, если он признает вину. По словам бывшего губернатора, такого рода признание может быть принято только после заключения судебно-психиатрической экспертизы.

Экс-главу края задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. 20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия

Как писал NEWS.ru ранее, Фургал отметил, что за время его пребывания в «Лефортово» от его коллег по ЛДПР не приходило ни посылок, ни писем. За всё это время он получил только одну телеграмму от Владимира Жириновского и письмо от незнакомца.