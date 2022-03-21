СК РФ возбудил дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщили в ведомстве. Гордону вменяется несколько уголовных статей: за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и распространение ложной информации о деятельности ВС РФ (ч. 2 ст. 354, п. «б» ч. 2 ст. 282, п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Гордон призывал совершить вооружённое нападение на Российскую Федерацию и развязать против неё агрессивную войну с использованием ядерного оружия. Он публично призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он также распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Вооружёнными силами Российской Федерации, — указано на сайте СК.

В ведомстве подчеркнули, что это не первый случай, когда украинские СМИ показывают себя некомпетентными и распространяют экстремистские и прочие преступные призывы, что доказывает радикальность киевского национализма.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил своим подчинённым проверить призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные украинским журналистом Дмитрием Гордоном. 16 марта в эфире телеканала «Украина» прошло интервью, в ходе которого журналист призвал к насилию относительно российских властей и военнослужащих.

Бастрыкин также поручил незамедлительно завести уголовное дело в отношении украинского врача Геннадия Друзенко, который призывал кастрировать пленных российских военных. Там отметили, что позиция врача не только противоречит закону, но и идёт вразрез с нормами медицинской этики.