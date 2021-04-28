СК РФ возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Чехии
Алёна Вавулина
16:07, 29 апреля 2021
News.ru
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СК РФ возбудил уголовное дело после того, как в Чехии был осквернён памятник советским воинам-красноармейцам.
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