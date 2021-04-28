СК РФ возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Чехии

Предстоящие майские праздники лучше провести в кругу семьи и на свежем воздухе. Такую рекомендацию дала россиянам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт ТАСС.

Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение [заболеваемости] и не увидим роста, — цитирует её агентство. По словам Поповой, необходимо, чтобы в период праздников граждане...