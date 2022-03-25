СК РФ возбудил более 500 уголовных дел по событиям на Украине с 2014 года

Следственный комитет России возбудил более 500 уголовных дел по событиям на Украине и в Донбассе с 2014 года, сообщил ТАСС глава СК Александр Бастрыкин. По его словам, среди фигурантов есть высокопоставленные представители руководства Украины, включая бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова, губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского и председателя Верховной рады Александра Турчинова.

С 2014 года по событиям в Донбассе и на Украине Следственный комитет возбудил более 500 уголовных дел, фигурантами которых являются 180 лиц, — сказал он.

Бастрыкин пояснил, что все уголовные дела о применении запрещённых средств и методов ведения войны были объединены в одно производство. Кроме этого, за весь период следствия допрошены более 160 тысяч человек, признаны потерпевшими более 32 тысяч человек, в том числе около четырёх тысяч несовершеннолетних.

Он рассказал, что обвиняемыми по делу проходят командиры подразделений ВСУ и члены радикальных националистических объединений.

Ранее Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело в отношении украинского врача Геннадия Друзенко, который призывал кастрировать пленных российских военных. Как пояснили в пресс-службе СК России, позиция врача не только противоречит закону, но и идёт вразрез с нормами медицинской этики.