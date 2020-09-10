СК РФ создаст подразделение по борьбе с фальсификацией истории

https://static.news.ru/photo/1abe0838-f384-11ea-94b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpa /Global Look Press

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился создать подразделение, которое займётся расследованием преступлений, связанных с фальсификацией истории России и реабилитацией нацизма.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. Новое подразделение создадут в структуре Управления по расследованию преступлений прошлых лет. Работа его будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы Великой Отечественной войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов, подчеркнули в ведомстве.

В СК указывают, что деяниям нацистов даже спустя десятилетия надо давать необходимую оценку с правовой точки зрения. При этом в ведомстве видят, какую позицию занимают отдельные страны Запада в своём отношении к итогам Второй мировой войны.

Управление по расследованию преступлений прошлых лет входит в Главное следственное управление СК.

5 августа в украинском МИД по случаю отмечаемого в стране Дня памяти жертв политических репрессий заявили, что преследования врагов советского режима на Украине «были особенно жестокими», а «главный удар был направлен на интеллектуальную элиту украинской нации». Как передавал NEWS.ru, в посольстве РФ в Киеве в ответ призвали Украину не фальсифицировать историю политических репрессий.