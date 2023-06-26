СК РФ раскрыл детали дела о растрате почти 900 млн рублей Финпромбанком

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В расследовании по делу о растрате 866 миллионов рублей из средств АКБ Финпромбанка появился новый фигурант — бывший заместитель руководителя кредитного департамента банка Александр Лаврентьев, пишет «Коммерсант» со ссылкой на СК РФ. Уголовное дело ведется с 2016 года и включает в себя два эпизода, которые имели место в 2015 году. Эти эпизоды касаются выдачи кредитов частным лицам, кредиты не возвращались и не обслуживались до момента аннулирования банковской лицензии Финпромбанка.

В уголовном деле фигурируют два эпизода, относящиеся к 2015 году. Они связаны с выдачей кредитов физическим лицам, которые не погашались. Самый крупный невозвратный кредит на сумму $11 млн выдан Финпромбанком совладельцу Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), экс-владельцу сети «Азбука вкуса» Андрею Вдовину, — сообщили изданию в СК.

Имя Александра Лаврентьева было добавлено в качестве фигуранта после того, как материалы двух уголовных дел были объединены в одно. Басманный районный суд Москвы отправил Лаврентьева под арест, где он останется до 22 июля.

Ранее бывший глава совета директоров банка «Советский» Станислав Митрушин был арестован на севере Кипра в связи с уголовным делом о растрате 2,7 млрд рублей из фондов этого банкротившегося финансового учреждения из Петербурга.