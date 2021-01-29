СК РФ просит арестовать напавшую на полицейского уроженку Украины

https://static.news.ru/photo/67d07f66-6233-11eb-a123-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие просит арестовать уроженку Украины Ольгу Бендас, которую обвиняют в применении насилия к сотруднику полиции во время несогласованной акции в центре Москвы, сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бендас Ольги Валерьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, — сообщила Кокая.

По её словам, СК просит арестовать женщину до 28 марта.

Согласно версии следствия, 23 января задержанная в ходе несогласованной акции нанесла несколько ударов полицейскому. Инцидент произошёл рядом с Пушкинской площадью. Во время допроса она полностью признала свою вину, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Главное следственное управление СК РФ продолжает расследовать уголовное дело по факту вовлечения через сеть Интернет сторонниками Алексея Навального подростков в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для их жизни.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания.