СК РФ продолжил проверку обстоятельств гибели журналистки Славиной

https://static.news.ru/photo/c72669ae-27f9-11eb-87e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Следственный комитет России отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной.

По словам юриста семьи Александра Караева, отмена постановления, вынесенного самим СК, означает, что ведомство продолжило проверку инцидента.

Он отметил, что отказ в возбуждении дела датирован 2 ноября. В документе говорится, что СК не увидел в произошедшем признаков доведения до самоубийства или склонения к совершению самоубийства.

Это можно трактовать следующим образом: Следственный комитет не видит в данном случае указанной статьи — доведение до самоубийства например. И очевидно, что СК на момент вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не видел там и иных каких-либо составов, например превышения должностных полномочий, повлёкших тяжкие последствия. Потому что проверка могла закончиться в итоге и возбуждением дела по данной статье, — рассказал адвокат семьи покойной Александр Караваев в разговоре с РИА Новости.

Караваев уточнил, что следователь сообщил ему об отмене постановления об отказе возбуждать дело в телефонном разговоре. Документальное подтверждение юрист получить пока не может, так как в связи с пандемией коронавируса все бумаги ведомство пересылает по почте. Документ с отказом семья Славиной при этом уже получила.

Ирина Славина 2 октября покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде. Она оставила послание, в котором попросила винить в случившемся Российскую Федерацию. Ранее она сообщала, что в её квартире прошёл обыск, который осуществляли десять оперативников.

Как писал NEWS.ru, родные журналистки написали в социальной сети открытое письмо, в котором назвали виновных в смерти Славиной.