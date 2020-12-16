СК РФ продолжил настаивать на вине врачей из Калининграда в смерти младенца

https://static.news.ru/photo/d48cad8a-3fb7-11eb-9999-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ считает, что вина бывшей исполняющей обязанности главного врача родильного дома № 4 в Калининграде Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич в смерти новорождённого ребёнка была в полной мере доказана.

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что в ходе расследования следователи исключили все альтернативные версии случившегося, передаёт ТАСС. По словам представителя ведомства, оправдательный приговор стал результатом преобладания эмоций над фактами.

Петренко подчеркнула, что состоятельность версии СК основывалась на доподлинно установленных данных. Среди них были выводы судебных экспертиз, проводившихся с участием ведущего неонатолога Минздрава РФ, анестезиолога, токсиколога и других специалистов. Следствие, среди прочего, установило, что смертельная доза сульфата магния не могла попасть в организм ребёнка с другими лекарствами.

Сульфат магния, в 20 раз превышавший допустимые значения для взрослого человека, был введён живому ребёнку внутривенно непосредственно перед наступлением его смерти, — констатировала Петренко.

В ноябре 2018 года после гибели новорождённого и. о. главврача роддома было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил ещё одно уголовное дело — по статье об организации убийства малолетнего. Суд отправил Белую под домашний арест.

По мнению следствия, Белая и Сушкевич убили недоношенного младенца, считая его нежизнеспособным, и попытались это скрыть. Сушкевич внесла в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери и ребёнок родился мёртвым, чтобы избежать ответственности.

Как передавал NEWS.ru, присяжные оправдали калининградских медиков.Трое из них сочли вину Сушкевич и Белой доказанной, однако остальные пять — нет.