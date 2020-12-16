СК РФ продолжил настаивать на вине врачей из Калининграда в смерти младенца

Следственный комитет РФ считает, что вина бывшей исполняющей обязанности главного врача родильного дома № 4 в Калининграде Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич в смерти новорождённого ребёнка была в полной мере доказана.
Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что в ходе расследования следователи исключили все альтернативные версии случившегося,
Петренко подчеркнула, что состоятельность версии СК основывалась на доподлинно установленных данных. Среди них были выводы судебных экспертиз, проводившихся с участием ведущего неонатолога Минздрава РФ, анестезиолога, токсиколога и других специалистов. Следствие, среди прочего, установило, что смертельная доза сульфата магния не могла попасть в организм ребёнка с другими лекарствами.
Сульфат магния, в 20 раз превышавший допустимые значения для взрослого человека, был введён живому ребёнку внутривенно непосредственно перед наступлением его смерти, — констатировала Петренко.
В ноябре 2018 года после гибели новорождённого и. о. главврача роддома было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил ещё одно уголовное дело — по статье об организации убийства малолетнего. Суд отправил Белую под домашний арест.
По мнению следствия, Белая и Сушкевич убили недоношенного младенца, считая его нежизнеспособным, и попытались это скрыть. Сушкевич внесла в историю родов заведомо ложные сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери и ребёнок родился мёртвым, чтобы избежать ответственности.
Как передавал NEWS.ru, присяжные оправдали калининградских медиков.Трое из них сочли вину Сушкевич и Белой доказанной, однако остальные пять — нет.