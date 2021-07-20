Опубликовано видео из «дворца» главы ГИБДД по Ставрополью

Следственный комитет РФ показал кадры оперативной съёмки из «дворца» задержанного главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Уточняется, что в отношении него и других задержанных возбуждено уголовное дело о крупной взятке в 19 млн рублей.

В сообщении под видео говорится, что в течение нескольких лет участники банды изготавливали незаконные пропуска, которые за деньги распространялись среди поставщиков зерна и других грузов в крае. Тем самым они беспрепятственно и с нарушением закона проезжали в регион и получали «иммунитет» от сотрудников ГИБДД.

В результате указанных преступных действий участники группы получили взятку в особо крупном размере на общую сумму более 19 млн рублей, — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов провели порядка 80 обысков по месту жительства задержанных и изъяли крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Теперь же следователи добиваются заключения подозреваемых под стражу.

Ранее в Ставропольском крае задержали 35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником управления Сафоновым. У последнего нашли настоящий «дворец» с золотым унитазом.