https://static.news.ru/photo/e0df6a9c-df95-11e9-a5eb-fa163e074e61_660.jpg кадр из фильма «Дети Ленинградского» Фото: kinopoisk.ru

Ежегодно в России растёт детская смертность от различных видов токсикомании, рассказал представитель главного управления криминалистики СК РФ Виктор Тюков. Активисты «Трезвой России» предложили запретить продажу несовершеннолетним газовых баллонов для заправки зажигалок, клея и бытовой химии.

Из года в год количество погибших детей возрастает. Если в 2016 году было 65 смертей, в 2017 году — 142, то в 2018 году — уже 154, — рассказал представитель ведомства.

При этом увеличивается количество летальных исходов от сниффинга — вдыхания бытового газа, передаёт портал Life .

Ранее News.ru сообщал, что за первые семь месяцев текущего года в России зафиксировано 4298 случаев отравления алкоголем, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

В 2019-м в Москве число погибших от отравления алкогольной продукцией составило 71 человек. Это на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Татарстане по этой причине умерло в 12 раз больше человек, чем в 2018 году, в Еврейской автономной области — в 6,7 раза, в Туве — в три раза.