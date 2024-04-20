СК РФ намерен установить всех причастных к гибели военкора в зоне СВО СК РФ военкор Еремин погиб в результате прицельной атаки ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все лица, причастные к гибели военкора «Известий» Семена Еремина, будут установлены, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале. Отмечается, что журналист погиб в результате прицельной атаки ВСУ.

По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации следователи примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста, — сказано в сообщении.

Как сообщалось, Еремин занимался подготовкой репортажей, в которых были зафиксированы последствия преступлений украинских националистов против мирных граждан. Кроме того, журналист не раз рисковал жизнью, выполняя профессиональный долг, добавили в сообщении.

В своем последнем репортаже погибший на границе ДНР и Запорожской области Еремин рассказывал о том, как российские бойцы в зоне специальной военной операции учатся сбивать вражеские дроны, пишут «Известия». По его словам, БПЛА издает «мерзкий» звук.

Ранее сообщалось, что корреспондент работал на этой должности с 2017 года. С самого начала специальной военной операции по защите Донбасса он рассказывал о событиях на фронте. Также Еремин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.