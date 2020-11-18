СК РФ: экс-главе центра имени Хруничева вменили ущерб бюджету на 5,3 млрд

https://static.news.ru/photo/edfcd9fa-2993-11eb-ba4e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Нестеров Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Российский Следком по результатам рассмотрения материалов предъявил обвинение экс-гендиректору НПЦ им. М. В. Хруничева Владимиру Нестерову в нанесении ущерба бюджету на сумму 5,3 млрд рублей, заявила представителям СМИ официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Завершено расследование по уголовному делу в отношении <...> Владимира Нестерова, бывшего главного бухгалтера данного предприятия Михаила Якушина и руководителей двух коммерческих организаций. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 УК РФ («Мошенничество», «Растрата», «Злоупотребление полномочиями»), — говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Первоначально Нестерову инкриминировали растрату объёмом свыше 120 млн рублей на оказание в 2007–2014 годах аудиторских и консультационных услуг, сейчас в материалах дела появился второй, не менее серьёзный эпизод с перепродажей 51% ценных бумаг совместного предприятия США и РФ. При этом, по данным Следкома РФ, он ввёл в заблуждение Росимущество и Роскосмос.

Накануне члены Совета Федерации в ходе пленарного заседания 18 ноября дали согласие на задержание Меня и привлечение его в качестве обвиняемого. Решение было принято сенаторами единогласно, с инициативой о включении вопроса в повестку выступила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

В ходе слушаний по этой теме в Совфеде генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что Следственный комитет располагает доказательствами вины чиновника. По версии следствия, Мень причастен к хищению 700 млн рублей в 2011 году из бюджета Ивановской области, в то время он был губернатором региона. Сам подозреваемый Мень заявил, что ничего не знает о заведённом в отношении него уголовном деле по подозрению в хищении и готовящемся задержании, писал NEWS.ru.