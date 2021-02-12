СК разыскивает ещё трёх фигурантов дела об убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии

https://static.news.ru/photo/8cd6b9fc-6d0e-11eb-b242-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет объявил в международный розыск ещё трёх уроженцев Ингушетии, которые могут быть причастны к убийству главы ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

По словам источника в правоохранительных органах, также следователи заочно предъявили обвинения разыскиваемым.

В свою очередь в пресс-службе Басманного суда Москвы сообщили, что суд удовлетворил просьбу о заочном аресте Аслана Дудурханова, которому заочно предъявлено обвинение в теракте, повлёкшем смерть человека, организации террористического сообщества или участии в нём и незаконном хранении оружия организованной группой.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ, — рассказали в суде.

При этом в пресс-службе не уточнили иную информацию об обвиняемом, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 14 декабря Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте Ибрагима Аушева, который может быть причастен к убийству главы ЦПЭ МВД Ингушетии.

В январе 2019 года на Эльджаркиева было совершено покушение — неизвестные обстреляли его автомобиль из автоматов по дороге из Чечни в Ингушетию. Тогда он не пострадал. В ноябре того же года он вместе с братом был убит на улице Академика Анохина в Москве. Убийца с места преступления скрылся, позднее его машину нашли на юго-западе столицы.

По версии следствия, убийство совершил житель Ингушетии Курейша Картоев, который был заочно арестован. Кроме того, под стражу заключены ещё более 10 человек, которые могут быть причастны к этому преступлению.