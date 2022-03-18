СК расследует призывы главы погранслужбы Украины убивать близких военных РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы главы украинской пограничной службы Сергея Дейнеко убивать родственников российских военнослужащих. Ранее он опубликовал пост в Facebook, в котором «призвал к кровавым расправам над жёнами, детьми и родителями» солдат, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК. В ведомстве отметили, что действия Дейнеко свидетельствуют об усилении национализма на Украине.

Главному следственному управлению Следственного комитета России поручено в соответствии с действующим законодательством провести все необходимые мероприятия и при наличии оснований незамедлительно возбудить уголовное дело, — говорится в сообщении.

Подобные высказывания свидетельствуют о том, что в течение восьми лет с попустительства украинских властей зверски уничтожалось гражданское население Донбасса, заявили в СК.

Ранее Бастрыкин поручил проверить призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные украинским журналистом Дмитрием Гордоном 16 марта в эфире телеканала «Украина». По результатам процессуальной проверки будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.