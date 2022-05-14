СК расследует факт осквернения памятника советским солдатам в Словакии Бастрыкин поручил расследовать случай осквернения памятника советским солдатам в Словакии

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование обстоятельств осквернения памятника советским солдатам в Словакии, говорится в сообщении на сайте ведомства. В городе Пиештяны на западе страны неизвестные нанесли на памятник солдатам Красной армии символ одного из запрещённых украинских нацбатальонов.

Председатель СК РФ поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела, — говорится в сообщении.

8 мая Бастрыкин также поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Эстонии. В конце апреля Следственный комитет России возбудил три уголовных дела из-за осквернения памятников советским воинам в Литве. По данным следствия, вандалы орудовали в населённом пункте Аукшткемяй Клайпедского района, а также в городах Каунас и Паланга. Злоумышленники обливали монументы краской и разрисовывали их.