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В СК рассказали, как заключённым удалось сбежать из ИВС в Подмосковье

09:06, 06 августа 2021
В СК рассказали, как заключённым удалось сбежать из ИВС в Подмосковье Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пятеро заключённых сбежали из изолятора временного содержания в Истре, воспользовавшись гаечным ключом, им они скрутили замки дверей. Об этом сообщила представитель областного главка СК РФ Ольга Врадий, передаёт «Интерфакс».

Около 04:00 из ИВС ОМВД по городу Истра через спецприёмник, с применением предметов, запрещённых в обороте в помещении ИВС — предположительно, гаечного ключа — открутили замки дверей, после чего совершили побег из под стражи пять человек, — отметила Врадий.

Она добавила, что следователи и криминалисты продолжают работу на месте инцидента.

Один из сбежавших — Александр Мавриди, он проходит по делу о покушении на бизнесмена Владимира Маругова. Тот был застрелен в бане из арбалета в ночь на 2 ноября 2020 года. Маругов был владельцем «Мясной империи» и «Озерецких колбас», СМИ называли его «колбасным королём».

Стало известно, что до побега дежурный перевёл Мавриди из седьмой камеры в четвёртую и по какой-то причине не закрыл окошко в двери для передачи пищи. Сейчас сотрудник задержан.

Ранее 26-летний заключённый сбежал из колонии-поселения в Иркутской области. В колонии он оказался за совершение особо тяжкого преступления.

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