https://static.news.ru/photo/2c6f8ce0-df9f-11e9-9dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московские и петербургские следователи проводят обыски в связи с уголовным делом о навязывании услуг пенсионерам фальшивыми медцентрами.

По данным пресс-службы СК РФ, процедура была начата после заявления жительниц Северной столицы, которые решили пройти обследование в центре «Верба». Его «врачи» выявили у них опасные заболевания, требующие немедленного лечения. Чтобы оплатить дорогостоящие процедуры, им предложили оформить кредитный договор на сумму в 125 тысяч рублей.

На это женщины ответили отказом. Позднее они узнали, что сотрудники намеренно звонят пожилым людям и заманивают их на приём.

Всего в Москве и Санкт-Петербурге проверяется более чем 40 адресов. Так, в ходе обысков выяснилось, что мошенники создавали серьёзное впечатление с помощью оборудования, не предназначенного для оказания медуслуг, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что мошенники, представлявшиеся сотрудниками различных банков, обманом убедили жительницу Москвы Марию отправить им свои интимные фотографии. Она была уверена, что таким образом может подтвердить личность в кредитной организации.