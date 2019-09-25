Московские и петербургские следователи проводят обыски в связи с уголовным делом о навязывании услуг пенсионерам фальшивыми медцентрами.
По данным пресс-службы СК РФ, процедура была начата после заявления жительниц Северной столицы, которые решили пройти обследование в центре «Верба». Его «врачи» выявили у них опасные заболевания, требующие немедленного лечения. Чтобы оплатить дорогостоящие процедуры, им предложили оформить кредитный договор на сумму в 125 тысяч рублей.
На это женщины ответили отказом. Позднее они узнали, что сотрудники намеренно звонят пожилым людям и заманивают их на приём.
Всего в Москве и Санкт-Петербурге проверяется более чем 40 адресов. Так, в ходе обысков выяснилось, что мошенники создавали серьёзное впечатление с помощью оборудования, не предназначенного для оказания медуслуг, передаёт
Ранее News.ru писал, что мошенники, представлявшиеся сотрудниками различных банков, обманом убедили жительницу Москвы Марию отправить им свои интимные фотографии. Она была уверена, что таким образом может подтвердить личность в кредитной организации.