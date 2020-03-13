Следственный комитет РФ начал изучать анкетные данные ветеранов Латышского легиона СС на предмет их причастности к преступлениям в отношении советских граждан.
Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, в рамках расследуемых дел о геноциде во времена Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма ветераном легиона СС Висвалдисом Лацисом ряд лиц проверяется на причастность к преступлениям.
Так, в настоящее время в общей сложности нами проверяются более 50 лиц, которые могут быть причастны к преступлениям нацистов, среди них — и легионеры Латышского легиона СС, — сказала Петренко.
Как ранее писал NEWS.ru, Советский Союз сыграл «огромную, даже главную роль» в победе антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, но всё-таки вместе с Германией атаковал Польшу в 1939 году, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
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