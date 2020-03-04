https://static.news.ru/photo/4a0c06d4-5e0c-11ea-9e43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тульской области дети попали в больницу после укусов крыс. СК России выясняет обстоятельства происшествия.

Двое детей были госпитализированы после того, как их покусали крысы в доме, где они проживают, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Инцидент произошёл в поселке Дубовка Узловского района. Следователи уже проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Отмечается, что дети уже выписаны из больницы. При этом дом, где они живут, находится в аварийном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что крысы заполонили московский продуктовый магазин. В здании были обнаружены норы и обрушения. Специалисты нашли следы жизнедеятельности мелких грызунов.