В Тульской области дети попали в больницу после укусов крыс. СК России выясняет обстоятельства происшествия.
Двое детей были госпитализированы после того, как их покусали крысы в доме, где они проживают, — говорится в сообщении,
опубликованномна сайте ведомства.
Инцидент произошёл в поселке Дубовка Узловского района. Следователи уже проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Отмечается, что дети уже выписаны из больницы. При этом дом, где они живут, находится в аварийном состоянии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что крысы заполонили московский продуктовый магазин. В здании были обнаружены норы и обрушения. Специалисты нашли следы жизнедеятельности мелких грызунов.
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