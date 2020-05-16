СК проверит жалобы бригад скорой помощи в Рязани на неполные выплаты

https://static.news.ru/photo/ad90d36a-976e-11ea-b155-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сведения о том, что работники скорой помощи в Рязани не получили все полагающиеся им выплаты за работу с заражёнными коронавирусом, стали поводом для проверки региональным управлением СК РФ.

Организованы доследственные проверки по размещенным в сети интернет информациям о полных или частичных невыплатах денежных средств водителям и фельдшерам... задействованным в оказании помощи больным коронавирусом, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что сведения о том, что бригады скорой помощи Рязанской межрайонной больницы и рязанской клинической станции скорой помощи не получили COVID-19-выплаты появились в Интернет. Следователи установят размеры задолженности и обстоятельства, которые привели к нарушению прав медработников.

Ранее правительство РФ по поручению главы государства установило стимулирующие выплаты с апреля по 30 июня 2020 года для работников здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным COVID-19. Врачам в стационарах надбавки составляют 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей, врачам скорой помощи — 50 тыс. рублей, прочему медперсоналу, включая водителей, — 25 тыс. рублей.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за обещанные надбавки.