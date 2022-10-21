СК проверит завышение цен на товары для мобилизованных Бастрыкин поручил СК проверить завышение цен на товары для мобилизованных

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству проверить факты завышения цен на товары для мобилизованных. Бастрыкин поставил задачу в кратчайшие сроки доложить о принимаемых мерах реагирования в рамках действующего закона, говорится в сообщении СК.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению, Главному военному следственному управлению СК России изучить факты завышения цен торговыми организациями на продукцию, востребованную в рамках частичной мобилизации, — сказано в сообщении.

Владелец одного из московских военторгов сообщил, что после объявления мобилизации на рынке амуниции произошел скачок — стоимость ее закупки выросла на 200–300%. По его словам, цены повысили производители, однако в глазах общественности виноватыми оказываются реализаторы продукции. В частности, бронежилеты сейчас дорогие, потому что производитель после объявления мобилизации поднял цены. До 21 сентября эти товары лежали на складах где-то по месяцу, а где-то и по полгода.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов предложил возмещать часть денег мобилизованным гражданам, которые купили за свой счет вещи для участия в СВО. Речь идет о бронежилетах, лекарствах, продовольствии и других вещах.