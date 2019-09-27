Следователи проверят информацию о том, что в Челябинской области у многодетной матери незаконно забрали детей. Соответствующее поручение поступило от председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
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Как сообщают СМИ, инцидент произошёл в деревне Степановка. Власти изъяли пятерых детей, которых мать оставила на время госпитализации с гражданским мужем. Их поместили в реабилитационный центр. Женщина заявила, что действия чиновников связаны со спорами по поводу жилья.
Ранее News.ru писал, что Ярослава Журавлёва сбежала из дома в 2016 году, обвинив своих родителей в истязаниях. Мать девушки, которой на момент побега было 14 лет, рассказала, что действительно держала дочь в клетке, но только одну ночь.