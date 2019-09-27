https://static.news.ru/photo/c14425d4-e1c9-11e9-9091-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следователи проверят информацию о том, что в Челябинской области у многодетной матери незаконно забрали детей. Соответствующее поручение поступило от председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

По данным ведомства, некоторые телеканалы показали сюжеты о чиновниках, забравших детей у попавшей в больницу матери. Также говорилось о конфликте с местной администрацией по поводу предоставления женщине нового жилья.

Как сообщают СМИ, инцидент произошёл в деревне Степановка. Власти изъяли пятерых детей, которых мать оставила на время госпитализации с гражданским мужем. Их поместили в реабилитационный центр. Женщина заявила, что действия чиновников связаны со спорами по поводу жилья.

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