Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти роженицы в Нижегородской области.
Сюжет об этом был показан в эфире местного телеканала. Речь шла о том, что к беременной девушке 22 сентября была вызвана скорая помощь, однако медики не оказали ей помощь. После этого роженицу привезли в Лысковскую ЦРБ в состоянии клинической смерти, где она умерла в реанимации,
Следствие тщательно изучает обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.
Ранее News.ru сообщал, что женщина, которая скончалась во время родов в Ставропольском крае, не обращалась к медикам во время беременности. Врачи сделали всё возможное для её спасения, сообщил глава регионального Минздрава Виктор Мажаров.