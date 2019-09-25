https://static.news.ru/photo/e675db42-dfd3-11e9-b63f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту смерти роженицы в Нижегородской области.

Сюжет об этом был показан в эфире местного телеканала. Речь шла о том, что к беременной девушке 22 сентября была вызвана скорая помощь, однако медики не оказали ей помощь. После этого роженицу привезли в Лысковскую ЦРБ в состоянии клинической смерти, где она умерла в реанимации, сообщает областное СУ СКР.

Следствие тщательно изучает обстоятельства происшествия, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее News.ru сообщал, что женщина, которая скончалась во время родов в Ставропольском крае, не обращалась к медикам во время беременности. Врачи сделали всё возможное для её спасения, сообщил глава регионального Минздрава Виктор Мажаров.