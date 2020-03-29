https://static.news.ru/photo/aa224c5e-71d5-11ea-bdfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет Тюменской области начал проверку по факту публикации в СМИ фейковой информации. По мнению силовиков, журналисты распространяли неверные данные о числе заражённых коронавирусом.

Сотрудники СК планируют найти распространителей этих данных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передаёт ТАСС.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.