https://static.news.ru/photo/4ae147d8-d575-11e9-b49c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет начал проверку опубликованных в СМИ данных о нарушении прав жильцов одного из комплексов в подмосковной Балашихе.

В эфире федерального канала прозвучала информация, что в нескольких многоэтажных домах города сотни семей страдают из-за трещин на стенах, затопленных подвалов, дырявых крыш. В районе отсутствуют школы и поликлиники, которые были обещаны строителями.

Земля, на которой стоит жилой комплекс, передана застройщику незаконно, — говорится в сообщении на сайте СК России по Московской области.

Руководство строительной компании сговорилось с бывшей администрацией Балашихи, чтобы дети-сироты в городе получали квартиры в старых домах, а не в новостройках.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее News.ru писал, что руководитель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить сюжет в СМИ о многодетных семьях и ветеране войны, которые после пожара в доме в подмосковных Мытищах не могут вернуться в свои квартиры из-за отсутствия коммуникаций.