СК проверит информацию о домогательстве в отношении школьниц в Петербурге

https://static.news.ru/photo/20ed12ee-6c51-11eb-bf6b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку после появления в СМИ сообщений о возможном совершении преступлений сексуального характера учителем одной из школ города.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идёт об учебном заведении в Приморском районе. 11 февраля ряд СМИ привели свидетельство школьницы, которая жаловалась на приставания со стороны преподавателя. Сообщалось, что взрослые сначала не поверили девочке. Позже в Сети появилось видео, на котором некий мужчина прижимает к себе школьницу, ролик могла тайно снять сама несовершеннолетняя.

Ранее NEWS.ru писал, что фигурант дела о насилии над детьми покончил с собой в Санкт-Петербурге. В момент смерти он находился под стражей. Инкриминируемые погибшему деяния происходили с 2014 года, он и ещё трое лиц были задержаны в мае 2020 года. Один из задержанных, предположительно, являлся сотрудником исследовательского корабля «Профессор Логачёв». Обвиняемых арестовали. Уголовное производство продолжается до сих пор. В скором времени будет установлена степень вины каждого фигуранта дела и избрана мера наказания.