СК проверит инцидент с разливом бензина в Красноярском крае

https://static.news.ru/photo/553e9078-b08f-11ea-8673-fa163e074e61_660.jpg Фото: krk.sledcom.ru

ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии сообщило о начале проверки по факту аварийного разлива бензина в Енисейском районе Красноярского края.

Как сообщает ведомство, следственные органы проводят проверку по факту возможной порчи земли и по факту возможной халатности со стороны неустановленных должностных лиц Ростехнадзора, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В настоящее время экспертами истребована интересующая следствие документация, а также опрошены сотрудники предприятия.

Разлив бензина Аи-98 объёмом примерно три кубических метра произошёл в населённом пункте Абалаково на территории филиала «Красноярскнефтепродукт» во время перекачки из железнодорожной цистерны в резервуар. Согласно предварительной версии, причиной инцидента стало нарушение технологического процесса.

Площадь разлива составила тысячу квадратных метров. Всего на территории предприятия расположены 18 резервуаров объёмом 400 кубометров каждый. Разлив топлива за пределы обвалования не прогнозируется.

К настоящему времени аварийные работы на месте утечки полностью завершены. Участие в ликвидации приняли 29 человек и 11 единиц техники. Эвакуация людей не потребовалась. Жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает, писал NEWS.ru.