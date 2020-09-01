СК просит продлить срок ареста Фургала

https://static.news.ru/photo/22e8811a-ec49-11ea-a999-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может быть продлён до декабря. С таким требованием обратился СК РФ к Басманному суду Москвы.

В суд поступило ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении Фургала в виде содержания под стражей до 9 декабря, — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-секретаря суда Ирины Морозовой.

По решению Басманного суда Москвы он арестован до 9 сентября. Отмечается, что 3 сентября суд рассмотрит требование следствия.

Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, чиновник в 2004–2005 годах организовал убийства двух бизнесменов и покушение на жизнь ещё одного.

Против него дали показания другие фигуранты дела, но сам Фургал вину не признаёт. Он находится в СИЗО «Лефортово». С момента задержания Фургала в регионе проходят акции протеста в его поддержку.

Как писал NEWS.ru, суд первой инстанции поддержал просьбу следствия отменить постановление 2004 года о прекращении уголовного преследования в отношении Фургала.