СК попросил арестовать подозреваемого в избиении экс-замминистра актёра

Следственный комитет направил в Дорогомиловский суд Москвы ходатайство об аресте актёра Глеба Нейжмак-Иорданского, подозреваемого в избиении бывшего заместителя министра энергетики России Леонида Тропко. Как сообщили РИА Новости в суде, артисту вменяется часть 2 статьи 112 УК РФ «Причинение средней тяжести вреда здоровью».

В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Нейжмак-Иорданского меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказали в суде.

Рассмотрение дела отложено на 13 декабря. Актёру может грозить до пяти лет колонии.

Леонид Тропко скончался 7 декабря после жестокого избиения. По предварительным данным, 69-летний экс-чиновник умер не из-за травм, а от коронавируса.

Нападение произошло возле подъезда дома на улице Генерала Ермолова в Москве 18 ноября. Арендующий в этом доме квартиру Нейжмак поспорил с выходящим из подъезда Тропко. Последнему не понравилось, что молодой человек подставил камень к двери подъезда, чтобы та не закрывалась. Будучи старшим по подъезду, экс-замминистра попытался объяснить, что от этого дверь ломается. В ответ тот, якобы, пообещал расправиться с ним. Позже, когда пенсионер пошёл выгуливать собаку, неизвестный свалил его с ног и принялся наносить удары. С тяжёлыми травмами головы и переломом глазницы мужчину госпитализировали. 7 декабря он скончался в больнице.

Нападавшим оказался близкий друг актёра Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина 31-летний Глеб Нейжмак-Иорданский, сам он данную информацию опровергает.